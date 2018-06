Zablokovanou bytovou výstavbu rozhýbou pouze závazné lhůty pro úřady ve stavebním řízení

Navíc ani pražští radní nemají velkou moc se zablokovaným povolovacím procesem výrazněji pohnout. Jediné, co může výrazně urychlit schvalovací proces, je totiž zásadní změna stavebního zákona. Ten by měl zavést jasné lhůty pro vyjádření úřadů ke stavebnímu záměru s tím, že pokud se úřad v dané lhůtě nevyjádří, bude to považováno za souhlas. Největší zdržení způsobuje nutnost získat vyjádření od dotčených orgánů, které často reagují až po roce. Už dříve jsem navrhoval, abychom se inspirovali v sousedním Německu, kde o potřebná vyjádření dotčených orgánů při stavebním řízení nežádá investor, ale vyžádá si je přímo stavební úřad. Ten by na to měl jasně danou lhůtu jednoho měsíce. Jen tak dosáhneme toho, že povolování větších bytových domů se nebude táhnout často i neúměrných pět let a více.

Změnu zákona může schválit jen parlament, hlavní město má pouze zákonodárnou iniciativu. V tomto ohledu je dobré, že mezi kandidáty na pražského primátora je hned několik poslanců. Ti nemusí čekat až na výsledek podzimních komunálních voleb a změnu stavebního zákona mohou navrhnout ihned. Tím by potenciálním voličům jasně ukázali, že jim prosperita a rozvoj hlavního města opravdu leží u srdce.

V minulém týdnu se objevila také iniciativa z druhé strany, přímo od jednoho developera. Špatnou dostupnost bydlení v Praze podle něj vyřeší jakýsi fond veřejných investic. Představa, že nějaký ad hoc založený fond urychlí bytovou výstavbu, je však nereálný. I nadále se totiž najdou politici, kteří svou politickou kariéru založili na nesmyslném boji proti jakékoliv nové výstavbě a ty ani případné příspěvky od developerů za dodržování termínů (mají být povinné, šlo by tedy o speciální sektorovou daň?) je od změny názoru neodradí.

Nejsem si ani jistý, jak by měly radnice dohlížet na to, že stavební úřady nebudou stavební řízení neúměrně protahovat. Vždyť jsou formálně na radnicích nezávislé. Naopak právě jejich nezávislost je zárukou toho, že stavební úřady budou rozhodovat včas a bez ohledu na tlaky lokálních bojovníků s novou výstavbou. Proto by měl vzniknout skutečně nezávislý stavební úřad, který by povoloval velké stavby. Stejně tak nemůže radnice úkolovat ostatní dotčené orgány, aby své stanovisko vydaly včas. To mohou pouze závazné lhůty dané zákonem.

Vytvoření jasných pravidel pro příspěvky od developerů a investorů je vhodné, ostatně přispívání developerů se stalo zvykem a ani my se tomu nebráníme. V minulosti jsme po domluvě s konkrétní radnicí financovali spoustu investic, naposledy například dětské a sportovní hřiště u našeho velkého projektu Panorama Kyje s takřka tisícovkou bytů. I v tomto ohledu jsem opakovaně odkazoval na Německo, kde funguje jednoduchá praxe. Město zafinancuje infrastrukturu pro celé rozvojové území a developer, který na něm poté začne stavět, městu zaplatí poměrnou částku podle velikosti zastavěné plochy. Městu se tak investované peníze vrací postupně podle toho, jak roste výstavba na daném území. Určitě by bylo přínosné, kdyby podobná transparentní a jasná pravidla platila i u nás.

RNDr. Evžen Korec, CSc.

Generální ředitel a předseda představenstva

EKOSPOL a. s.

