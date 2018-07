Dovolená v Česku je hit a stále častěji je to dovolená aktivní

Dovolená v Česku je hitem. Stále více z nás si užívá volné dny v tuzemsku. Například loni to bylo o 700 tisíc lidí víc, než v roce 2016. Oceňují bezpečné a známé prostředí a zážitky při poznávání regionů. Stále oblíbenější je také aktivní dovolená, při které se aspoň trochu zapotíme. Dovolená na řece, na kolech a bruslích nebo i v pohorkách, taková je u Čechů stále oblíbenější. A republika takových možností nabízí dostatek. "Češi místo aby zůstávali v kempech jenom jako na kempovací destinaci, tak vyhledávají dovolenou jako zážitek," uvedl místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR. "Preferují častější návštěvy během roku, zkracují si tu dovolenou a vyráží na ty pobyty dvakrát, třikrát do roka," vysvětlila Soňa Machová z organizace CzechTourism. Kromě pocitu bezpečí Čechy k domácí dovolené motivuje i to, že nepotřebují cizí jazyk a pojištění. Často spojí výlet s návštěvou příbuzných. Nárůst tuzemských dovolených má příznivý dopad na kvalitu služeb. "Tím, jak si Češi v zahraničí zvykli na určitou kvalitu služeb, začínají vyžadovat tu úroveň služeb v Čechách, a tady je trochu hendikep, ale ten tlak klienta je znát," doplnil Papež.

"Po České republice se pohybuje, ubytovává se v hromadných ubytovacích zařízeních zhruba 10 milionů českých turistů. Oproti roku 2016 v tom roce 2017 došlo k nárůstu o osm a půl procenta," uvedla Machová.

Při výběru tuzemské dovolené Češi dbají na to, aby bylo v místě co vidět. Historické lokality a památky jsou stále oblíbené. Češi také čím dál raději poznávají folklór. Nejvíce vyrážejí do Jihomoravského kraje. Co do počtu nocí strávených v jednotlivých krajích ale vyhrává kraj Královéhradecký.

Letos v létě se očekává, že zájem českých turistů o tuzemskou dovolenou naroste zhruba o deset procent proti loňské sezoně.



Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Tiskové zprávy