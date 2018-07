Aby úchytky doma nepřekážely!

Škrábance, modřiny a zachycené nebo dokonce roztrhané oblečení… to vše mohou mít na svědomí vyčnívající úchytky na nábytku, které jsou sice velmi praktické pro otevírání dvířek, ale jinak většinou spíše překážejí. Podívejte se proto na naše tipy, jak zařídit, aby úchytky na nábytku nezavazely!

TIP č. 1: Úchytky skryté v záporném úhlu

Nejenom obavy o bezpečnost, ale i současné minimalistické trendy velí co nejvíce skrýt úchytky na nábytku! Zvolte proto elegantní a praktické řešení – schovejte úchytky do záporného úhlu! „V případě tohoto řešení je kovová úchytka po celé délce dvířek skryta za hranou zkosenou pod úhlem 30 stupňů,“ říká Martin Dusík, vedoucí obchodního oddělení společnosti Trachea, největšího českého výrobce nábytkových dvířek a pokračuje: „Vytváří tak na pohledové straně dvířek pouze elegantní minimalistický detail a nijak nevyčnívá do prostoru, takže u ní nehrozí riziko poranění či zachycení kusem oděvu. Zároveň poskytuje dostatek prostoru pro uchopení dvířek a jejich pohodlné a bezpečné otevření, po kterém nezůstávají na povrchu dvířek žádné otisky prstů.“

TIP č. 2: Zapusťte úchytky do plochy dvířek!

Jakým jiným způsobem nechat zmizet vyčnívající úchytky a odlehčit tak prostor v blízkosti dvířek? Nechte úchytky zabudovat do dvířek tak, že budou téměř splývat s jejich povrchem! „Využít můžete například praktických kovových úchytek ve tvaru obdélníku vybavených otvorem, který je dostatečně hluboký pro vložení prstů a snadnou manipulaci s dvířky,“ radí Martin Dusík.

Snadnému a bezpečnému otevírání dvířek bez překážejících úchytek, tak již nemusí vůbec nic bránit!

Společnost TRACHEA je největším českým výrobcem komponentů - dvířek pro nábytkářský průmysl, který se na trhu pohybuje již od roku 1996. Významná část její činnosti se soustředí na produkci nábytkových dvířek pro celý interiér včetně komerčních prostorů, více méně zaměřenou na dvířka kuchyňská.





