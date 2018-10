Recepty s mákem: maková bábovka s perníkovým kořením

Mák je v české kuchyni oblíbenou ingrediencí a každý z nás spotřebuje okolo 430 gramů za rok. To je asi nejvyšší průměrná spotřeba máku na jednoho obyvatele ve světě. Při jeho nákupu byste si ale měli dát pozor, abyste vybrali ten správný.

Maková bábovka s perníkovým kořením

Tento recept je evergreenem mezi recepty na bábovky. I přes jednoduchý recept bude tato „makovka“ odměnou pro všechny, kteří jí ochutnají. Základem je však kvalitní mák. Samotná příprava pak není obzvlášť náročná. Pokud nemáte mlýnek na mák, klidně použijte mák celý.



Doba přípravy:



1 hodina



Počet porcí:

12 porcí

Ingredience:



6 vajec

180 g cukru krupice

6 lžic slunečnicového oleje

120 g hladké mouky

120 g mletého/nemletého máku

2 lžičky perníkového koření

Příprava:



Nejdříve oddělte žloutky od bílků. Z bílků ušlehejte pevný sníh. Pomalu do něj přidávejte cukr, dokud se nevytvoří pevné špičky. V tento moment začněte zašlehávat žloutky a olej. Do hotové bílkové směsi už jemně vařečkou vmíchejte prosetou mouku, perníkové koření a mák. Hotové těsto vlijte do vymazané a vysypané formy a pečte na 150 °C po dobu 50 minut.

Tip: Pro makové recepty vždy používejte čerstvý kvalitní mák. Pokud si chcete být jistí, že jej v obchodě poznáte, navštivte www.nasmodrymak.cz, kde se dozvíte více informací o naší české tradiční plodině – máku.





