Recepty našich babiček: bramborové šišky s mákem, nebo strouhankou

Naše babičky vařily jednoduše a moc dobře věděly, co je dobré. Mák, máslo, mouka a brambory tvoří základ tradiční české kuchyně a dohromady fungují jako výborné syté hlavní jídlo nebo neotřelý dezert. A co tohle jsou to knedlíky, nebo noky? Jsou to vynikající bramborové šišky! Navíc jsou velmi snadné na přípravu, vaří se krátce, nelepí, na povrchu nejsou „mazlavé jako maminčiny vídeňské noky“ a dají se po uvaření i opékat nebo obalovat. Sluší jim mák stejně jako povidla, špenát nebo třeba strouhanka. Pusťte se do příprav a dejte si je, jak je máte nejraději.





Recept na bramborové šišky s mákem, nebo strouhankou Počet porcí: 4 Doba přípravy: 45 minut Obtížnost: 2

Ingredience: 600 g brambor typu B 1 vejce špetka soli 250 g hrubé mouky + mouka na pomoučení mletý mák dle chuti moučkový cukr dle chuti rozpuštěné máslo na přelití dle chuti NEBO 200 g strouhanky 2 lžíce sádla sůl

Postup:

1. Brambory uvařte ve slupce, vychladlé je oloupejte a nastrouhejte najemno.

2. Přidejte vejce, sůl a hrubou mouku a vypracujte těsto, které nelepí.

3. Z vypracovaného těsta vytvořte válečky a dejte je vařit na zhruba 7 minut do vroucí osolené vody.

4. Dle chuti posypte hotové šišky mákem, moučkovým cukrem a přelijte máslem, NEBO v pánvi osmažte na sádle strouhanku se špetkou soli a promíchejte s hotovými šiškami.

TIP! Sladké šišky jsme posypali modrým mákem DrRashid od společnosti ALIKA, strouhanku na šišky naslano jsme osmahli na vepřovém škvařeném sádle od Ligurský s. r. o.



