Letní recepty na makové dobroty: raw dort s čerstvým ovocem a oříšky

Připravte si letní recepty na makové dobroty. Základem receptů je lahodný mák, který má charakteristickou nasládlou chuť a vůni. Pro přípravu receptů proto vybírejte ten český, který je kvalitní. S výběrem vám pomůže cechovní norma. Pokud koupíte balení s pečetí České cechovní normy, můžete si být jistí, že mák je vypěstovaný v České republice.





Recept na raw dort s čerstvým ovocem a oříšky

Sladký dort by neměl chybět na žádné oslavě či zahradní party. Tento navíc není pečený a najdete v něm jen samé dobré a zdravé ingredience, které zcela nahradí cukr. Základ dortu tvoří bílý mák, jenž má jemnější chuť připomínající oříšky.

8-12 porcí 30 minut + tuhnutí

Korpus:

200 g datlové pasty (nebo jemně mletých sušených datlí)

3 lžíce kokosové mouky

1 lžíce bílého máku

Banánová vrstva:

1 zralý banán

2 lžíce agávového sirupu

1 lžíce vody

4 lžíce kokosového oleje

100 g kešu ořechů namočených přes noc

Malinová vrstva:

100 g kešu ořechů namočených přes noc

4 lžíce kokosového oleje

100 g malin

2 lžíce agávového sirupu

dortová forma o průměru 20 cm

ovoce, mák a ořechy na dozdobení (váha ořechů je počítána v suchém stavu před namáčením)

Postup:



Začněte přípravou korpusu. Smíchejte datlovou pastu, mák, kokosovou mouku a vše propracujte v kompaktní těsto. To rovnoměrně vtlačte na dno formy, které jste vyložili pečicím papírem. Korpus dejte do lednice odpočívat. Zatím si připravte banánovou vrstvu. Veškeré ingredience rozmixujte ponorným mixérem do zcela hladké konzistence. Opatrně ji vlijte na korpus a opět vraťte ztuhnout do lednice. S přípravou malinové vrstvy chvilku posečkejte, než banánová vrstva ztuhne. Pokud to uspěcháte, může se stát, že se vrstvy smíchají. Ideální doba na ztuhnutí první vrstvy je cca 30 minut. Malinovou vrstvu připravte stejně, jako předchozí. Pokud vás tlačí čas, urychlíte tuhnutí tak, že dort vložíte do mrazáku. V tomto případě vyndejte dort asi 20 minut před podáváním a krájejte nahřátým nožem v teplé vodě. Povrch dortu můžete libovolně ozdobit čerstvým ovocem, celým mákem nebo jedlými květy.

TIP: Ovocné vrstvy můžete obměnit dle libosti, místo malin můžete použít například jahody, borůvky nebo vše smíchat.

Více informací o naší české tradiční plodině a další makové recepty najdete na www.nasmodrymak.cz.

