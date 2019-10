Podzimní recepty: krkonošské kyselo, které by chutnalo i Trautenberkovi

Krkonoše mají hned několik privilegií! Tak zaprvé, jsou to naše nejvyšší hory. Zadruhé, vládne jim Krakonoš, duch hor, který je chrání před chamtivými hledači pokladů, pytláky a dalšími nenechavci. Zatřetí – což nás baví nejvíc – mají i své recepty, třeba na krkonošské sejkory, krkonošského houbového kubu, kterému říkají houbanec nebo hubník, anebo muziku, což je kompot ze sušeného ovoce. My jsme se pustili do krkonošského kysela, na které jsme dostali neuvěřitelnou chuť. Kubo, Anče, hajnej, tomu by neodolal ani samotnej Trautenberk!

Recept na krkonošské kyselo

Počet porcí: 6

Doba přípravy: 60 minut

Náročnost: **

Ingredience: