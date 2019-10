Podzimní recepty: recept na dýňovou parmigianu

Suroviny (pro 4-6 osob):

800 g dýně Hokkaido, 500 g bešamelu, 400 g mozzarelly, 100 g nastrouhaného sýru Tre Corti, olivový olej, sůl a pepř. Sýry k dostání v prodejnách La Formaggeria Gran Moravia.

Postup:

Dýni oloupejte, rozkrojte na čtvrtiny, odstraňte semínka a nakrájejte na tenké plátky. Mozzarellu také nakrájejte na tenké plátky. Pečící formu vytřete olivovým olejem, na dno dejte vrstvu dýně, lehce osolte a zalijte částí bešamelu. Další vrstvu tvoří plátky mozzarelly opět zalité trochou bešamelu. Pak následuje opět vrstva dýně a ve vrstvení á la lasagne pokračujte do vyčerpání surovin. Horní vrstvu by měla tvořit mozzarella posypaná nastrouhaným sýrem Tre Corti. Lehce přelijte olejem, osolte, opepřete a dejte péci do trouby předehřáté na 180°asi na 25-30 minut.