Vinyl do každé moderní domácnosti

Vinylové podlahy jsou momentálně velmi v kurzu. Není se čemu divit, přinášejí totiž řadu výhod – vyrábějí se v krásných dekorech, jsou příjemné na dotek a navíc hodně vydrží. I samotná pokládka je snadná. Stačí se držet jednoduchého návodu a položení vinylové podlahy se systémem "klik" zvládnete úplně sami!

Beton, dlažba, břidlice nebo klasické dřevo? Ať už chcete vašemu interiéru vtisknout jakýkoliv vzhled, pomůže vám k tomu vinylová podlaha. „S vinylovým podlahovým materiálem se dnes setkáte v řadě moderních domácností. Hodí se prakticky do každé místnosti, ať už je to obývací pokoj, ložnice, pracovna nebo kuchyně a koupelna. Velmi populární je například vinylová podlaha 5.0 dub stonewashed, která je vhodná pro podlahové vytápění, ale i do vlhkých prostor. Dřevěný dekor navíc vdechne interiéru jedinečnou atmosféru tradičního venkovského stylu, který se v dnešní době těší velké oblibě,“ říká Richard Klička, odborník na podlahové materiály v projektových marketech Hornbach.

U vinylové podlahy není ani pokládka žádnou vědou. V první řadě je důležité zvolit správný podklad. „Vinylovou podlahu nedoporučuji pokládat na parkety, laminátové podlahy nebo koberec. Správně se vinylové lamely pokládají na začištěné betonové podklady s tím, že jejich hrubost by měla být maximálně 3 mm na 1 m2. Pokud totiž beton není vystěrkovaný dohladka, najdete na povrchu spoustu nerovností, prachu a malých kamínků,“ popisuje Richard Klička z Hornbachu. Ještě než položíte na podklad parotěsnou fólii, měli byste si změřit také jeho vlhkost. Pokud totiž stále vykazuje známky vlhkosti, je ideální počkat, místnost vyvětrat a vysušit. Pod parotěsnou fólií by se jinak hromadila pára, což by časem vedlo ke vzniku plísní.

Dalším klíčem k úspěchu je uskladnění materiálu v interiéru, kde bude později pokládán. „Právě zde dělá spousta z nás chybu. Je opravdu důležité, aby se materiál dostatečně přizpůsobil podmínkám v místnosti. Nechte ho v ní proto po dobu alespoň 48 hodin. V místnosti zároveň nesmí být vlhkost vzduchu nižší než 40 % a vyšší než 70 %. Před samotnou pokládkou materiál ještě raději zkontrolujte,“ radí Klička. Podlahový materiál byste měli nechat přizpůsobit podmínkám v místnosti po minimálně 48 hodin i v případě, že se chystáte pokládat vinyl na podlahové topení, které je již zapnuté. Pokud vinylovou podlahu položíte na podlahové topení, které ještě nefunguje, v dalších dnech by měla teplota v místnosti pozvolna stoupat, a to o jeden stupeň denně.

Vyvarujte se také toho, abyste podlahu pokládali v jednom „kuse“ například skrze dvě místnosti. „Na každých 8 metrech je nutné udělat dilatační spáru kvůli možným změnám způsobeným teplotou nebo vnějšími silami. U každých dveří by měla podlaha končit a za nimi zase začínat,“ vysvětluje a uzavírá odborník.

Návod na položení vinylové podlahy krok za krokem:

1. Nejprve si dobře připravte povrch, na který budete vinylovou podlahu pokládat. Plochu tedy dokonale vyčistěte. V případě, že nerovnost někde v povrchu zůstane, použijte například silnější kročejovou izolaci.

2. Připravte si parotěsnou fólii a kročejovou izolaci. Fólie se musí položit tak, aby přes sebe jednotlivé kusy přesahovaly o 20 cm. U zdi materiál vytáhněte do výšky 2 cm. Kusy k sobě přilepte lepicí páskou. Na parotěsnou fólii teď můžete položit kročejovou izolaci. Tato podložka tlumí zvuk směrem do místnosti. Jednotlivé kusy k sobě přilepte lepicí páskou. Pokud je kročejová izolace už součástí lamely, nemusíte tuto vrstvu řešit.

3. Mezera mezi zdí a podlahou by měla být 10 mm. Po položení první řady tyto mezery zafixujte zarážecími klínky. Ty umístěte po obou stranách u přechodu mezi lamelami.

4. Začněte pokládat celou lamelou. Přesah jednotlivých dílů podlahy nesmí být menší než 20 cm.

5. Poslední lamelu u zdi odměřte a seřízněte. Zbývajícím kusem začněte nový řádek.

6. Pokud máte v místnosti nějaké výklenky, nepokládejte lamely až těsně k rohům. Roh se snažte vždy obložit seříznutým dílem jedné lamely. Lamelu změřte, seřízněte do tvaru zdi a můžete pokračovat dále.

7. Na řezání vinylových lamel vám postačí nůž, na menší kousky jsou vhodné kleště, kterými naříznutý kus dobře odlomíte.

8. Tam, kde je to potřeba, vyřízněte do lamel otvory. Trubky od topení pak můžete zakrýt dělenými rozetami. Stejně postupujte u kuchyňské linky, která by na vinylu neměla stát.

9. Na řezání a měření lamel můžete použít třeba prkno nebo jinou lamelu. Poslouží nejen jako dlouhé pravítko, ale budete mít hned jasnou představu, jak bude lamela široká.

10. Nakonec si naměřte zakončovací lišty a jejich konce seřízněte v úhlu 45 stupňů. Dobře pak k sobě zapadnou. Naneste lepidlo a přilepte lišty na stěnu.

11. Na samý závěr vyplňte mezery u dveří silikonem a zahlaďte gumovou stěrkou.

