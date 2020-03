Jak správně umístit televizi v interiéru

Prvek, který je nedílnou součástí většiny domácností je televizor. Ale jak ho správně umístit, abyste se při sledování oblíbeného pořadu cítili pohodlně a zároveň, abyste v pokoji ušetřili místo? Ideálním řešením je využití držáku na TV. Instalace se nemusíte obávat, úchyty pro připevnění televizoru na držák jsou vybaveny všechny moderní televizory na trhu.

Televizor na stěně

Trendem posledních let je umístění televizoru na stěnu. Největší výhodou televizorů na stěnách je prostor, který vám ušetří. Televizory jsou tenké a mohou být zavěšeny tak blízko u stěny, že s ní takřka splynou. Na co si však dát pozor při výběru vhodného držáku? „Při výběru správného televizního držáku si musíte ověřit dva údaje, a to hmotnost televize a tzv. VESA standard. Jakmile budete tyto údaje znát, nemůžete se při výběru držáku splést. VESA standard je rozteč otvorů na zadní straně televizoru, které sepoužívají pro připevnění televizoru na držák, tento údaj je vždy uveden v technické specifikaci televizoru popř. v uživatelském návodu. V podstatě se jedná o čtyři otvory se závitem, díky kterým je možné televizor uchytit k držáku, stojanu nebo televiznímu stolku,“ říká specialista značky Stell Tomáš Kohout.

Instalace držáku

Pokud se bojíte toho, že sami nezvládnete držák na stěnu připevnit, můžete se podívat na instruktážní video značky Stell, které vaše obavy určitě zmírní. Na videu je zachycena montáž výsuvného polohovatelného držáku SHO 3610. K instalaci držáků Stell nepotřebujete žádné speciální vybavení, ke každému držáku JE přidaný návod, imbusový klíč, šrouby, vruty, hmoždinky i vodováha. Ještě, než začnete s montáží, je důležité zamyslet se nad výběrem místa. Při sledování televize nesmíte mít zakloněnou ani výrazně předkloněnou hlavu. Proto je optimální umístit televizor do výše očí, v ideálním případě ještě o pár centimetrů níže.

