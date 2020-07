Letní recepty: meruňkový koláč z bramborového těsta

Meruňky jsou snad všude, kam se podíváte. Oblíbené naoranžovělé ovoce je známé díky vysokému obsahu antioxidantů a vitaminů. Jestliže přemýšlíte, jak je zužitkujete, a zároveň máte rádi moučníky, zkuste náš recept na koláč. Protože jsou meruňky poměrně kyselé, příjemně je doplňuje vrstva tvarohu. Základem těsta jsou především brambory, tedy zelenina. Takže se vlastně jedná o lehký letní dezert, navíc díky tvarohu obohacený také o bílkoviny. Zdroj fotografií a textu Akademie kvality Recept na meruňkový koláč z bramborového těsta Počet porcí: 12 porcí 12 porcí Doba přípravy: 60 minut Náročnost: * Ingredience: Na koláč:

200 g vařených brambor 600 g meruněk 250 g polohrubé mouky 100 g cukru krupice 1 vejce 100 g másla 250 g plnotučného tvarohu sůl Na drobenku: 200 g polohrubé mouky 80 g másla 80 g cukru krupice

Postup:

1. Na drobenku rozehřejte na pánvičce cukr s máslem a přidejte mouku, doku nevznikne drolivá směs. Nechte vychladnout.

2. Uvařené a vychlazené brambory nastrouhejte najemno a smíchejte s moukou, cukrem, vejcem

a změklým máslem.

3. Přidejte špetku soli a vypracujte hladké těsto.

4. Těsto naneste na plech s pečicím papírem, potřete ho tvarohem a poklaďte ho vypeckovanými meruňkami.

5. Koláč pečte dozlatova v troubě předehřáté na 180 stupňů.

6. Na posledních deset minut pečení zasypte drobenkou.

Tip: Nejen do těsta, ale i do bramborové kaše a na bramboráky jsou nejvhodnější volbou brambory varného typu C. Protože mají měkkou dužninu, mají tendenci se rozvařit.

