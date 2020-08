Recept s vejci: výživná vaječná frittata

Recept na vaječnou frittatu

Čas: 25 minut

Porce: 3–4

Ingredience:

8 ks Dr. Vejce

50 ml mléka

½ červené cibule

2 jarní cibulky

100 g slaniny

100 g nastrouhaného čedaru

8 cherry rajčátek

1 lžíce másla

1 lžíce olivového oleje

sůl, pepř

Postup:

Nejdříve si na pánvi rozehřejeme máslo a olej. Přidáme červenou cibuli nakrájenou na jemné proužky, jarní cibulku na kolečka, slaninu na kostičky a orestujeme. Mezitím si rozšleháme vajíčka s mlékem, solí a pepřem. Vajíčka vlijeme na pánev a na mírném ohni necháme frittatu propékat. Po cca 5–7 minutách zasypeme frittatu čedarem, přidáme pokrájená rajčátka a vložíme do trouby vyhřáté na 200°C. V troubě pečeme dalších 10–15 minut dozlatova.

Tipy a triky Dr. Vejce: Pokud nemáte pánev určenou do trouby, použijte zapékací formu. Nejdříve si na pánvi orestujte cibuli a slaninu, kterou pak přendejte do formy vymaštěné máslem. Směs cibule a slaniny poté zalijte rozšlehanými vejci a dejte zapékat do trouby. Po 5 minutách přidejte čedar a rajčátka a pečte dozlatova. Pro dosažení denní dávky vitamínu D použijte 2 ks Dr. Vejce na osobu. Díky speciální skladbě krmné směsi slepic mají tato vejce 4x vyšší obsah „déčka“.





Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend