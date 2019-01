Nenahraditelné brambory: recepty z brambor, které zaručeně neznáte

Výhodou brambor je možnost jejich úpravy. Brambory mohou být příloha, nebo základ pro další jídlo, stejně tak budou plnohodnotným hlavním chodem. Brambory vaříme, pečeme, restujeme, smažíme, grilujeme i zapékáme. Z brambor děláme kaši, placky, bramborové knedlíky a stále populární bramborák, brambory jsou základem pro oblíbený bramborový salát i zapomenuté škubánky. Použití brambor v kuchyni je tak rozmanité, že není možné cele obsáhnout. V krajích, kde se od 18. a 19. století brambory začaly pěstovat postupně vznikla celá řada místních receptů, několik si jich na konci článku představíme.

Putování brambor z And do celého světa

Brambory se do světa dostaly z náhorních rovin And. Domorodci Jižní Ameriky je znali a používali již před mnoha tisíci lety. Brambory sloužily k přípravě polévky i místního chleba a také se často sušily. V Evropě se objevily na počátku 16. století ve Španělsku, kam je dovezli španělští konquistadoři. Odtud se dále rozšířily do Itálie a Francie.

V českých zemích se jejich pěstování ujalo zejména v klášterních zahradách v průběhu 17. století. Zpočátku se jejich plošnější pěstování nesetkávalo s porozuměním a bylo proto pomalé. Důvodů bylo několik - nedůvěra v novou plodinu a její přednosti a také zmenšování pozemků pro pastvu dobytka i pěstování obilí. K většímu rozmachu pěstování brambor přispěly neúroda a hladomor i populační rozvoj nejchudšího obyvatelstva v 18. století. Brambory v jejich kuchyni nahradily do té doby častá jídla z hrachu, řepy a obilovin. I prostí lidé bez vzdělání brzy pochopili, že brambory jsou výživné, dobře stravitelné a jejich příprava nemusí být náročná.



Brambory se postupně staly celosvětově jednou z nejvýznamnějších zemědělských plodin. Mají vysoký výnos a nejsou na pěstování náročné. V minulých stoletích zachránily několikrát Evropu od hladomoru. Brambory jsou hospodářsky důležitou surovinou, mají velký význam pro výživu lidstva, jsou nenahraditelným krmivem a také surovinou pro výrobu škrobu a lihu.

Jak se bramborám říkalo a říká

Brambory jsou plodina, která na území Čech a Moravy dostala snad nejvíce jmen. Některá jména jsou historická, jiná krajová. Nejstarší české pojmenování brambor je ze 17. století a název je jistě nápaditý - zemské jablko. Také další názvy brambor jsou vynalézavé a některé i zpěvné - arteple či erteple, zemáky nebo zemčata, grule, krumple a kobzole, jabloška a asi nejznámějsí bandory a brambury.

Přednosti brambor

Brambory jsou velkým zdrojem mnoha minerálů, obsahují stopové množství hořčíku, draslíku, vápníku, fosforu, zinku, železa, mědi, fluoru, sodíku, chromu a dalších prvků.

Brambory dále obsahují vitamin C, a slupka brambor obsahuje vitamíny skupiny B.

Brambory snižují krevní tlak, posilují cévní systém a příznivě působí na výši cholesterolu.

Brambory podporují správnou krvetvorbu a jsou důležité pro kosti, šlachy a svaly.

Brambory stimulují činnost ledvin a odvodňování organismu, dokonce přispívají i k obranyschopnosti těla.

Brambory mají nízkou kalorickou hodnotu a přitom tělu dodávají potřebné množství energie.

Rozdělení brambor podle použití v kuchyni

brambory typ A

- jsou brambory, které se nerozvaří a jsou jen slabě moučnaté, vhodné pro vaření ve slupce a použití do salátů, nebo jako příloha

brambory typ B

- jsou brambory, které se při delším varu rozpadají, jsou mírně moučnaté, nejvhodnější jako příloha, dále pro pečení a zapékání, do polévek a do těsta

brambory typ C

- jsou brambory, které jsou moučné a snadno se rozvaří, vhodné jako kaše, škubánky, hodí se do bramboráků, bramborových placek a k přípravě bramborových knedlíků

Co je důležité u brambor

- pozor na zelené brambory a klíčky - obojí odstraňte, nebo celé brambory vyhoďte, jsou pro tělo nestravitelné a toxické

- rané brambory jsou určeny pouze pro rychlou spotřebu

- v bramborách vařených ve slupce zůstane více minerálů a vitamínů

- při smažení a pečení syrových brambor v nich zůstává více vitamínu C nežli při vaření, kterým se vitamín vyplavuje

- máslo, smetana a tuky obecně velmi zvyšují nízkou kalorickou hodnotu samotných brambor

- vodu z vařených brambor bez slupky můžete použít jako základ polévky

Pár receptů na úpravu brambor z Rožmitálska

zdroj: Pavel Toufar - Toulky kolem Třemšína tajemnou českou krajinou

Báč

Recept pro 2 - 3 osoby

Suroviny:

4 - 5 brambor, 500g hladké mouky, 1 vejce, kousek droždí, asi 1/2 hrnečku vlažného mléka, sádlo (olej) na vymaštění pekáčku a na omaštění hotového pokrmu, špetka cukru, česnek a sůl.

Postup:

Droždí rozdrobíme a rozmícháme ve vlažném mléce, které osladíme špetkou cukru. Dobře rozmícháme, promícháme spolu s moukou a přidáme 2 nastrouhané syrové a 2 ve slupce uvařené a vychladlé brambory, které po odstranění slupky také nastrouháme. Dále přidáme vejce, osolíme, ochutíme rozmačkaným česnekem a vypracujeme řidší těsto. To necháme přikryté vykynout. Do sádlem (olejem) vymaštěného pekáče vlijeme těsto ve vrstvě několika centimetrů. Vložíme do horké trouby a pozvolna pečeme dozlatova. ještě horký báč můžeme omastit a podávat na nahřátých talířích. Zajímavou a sladkou obdobou je stejný recept bez přidání česneku. Místo něj se vařila hustá švestková omáčka, kterou se báč poléval.

Bacán

Recept pro 4 osoby

Suroviny:

500g syrových a 500g uvařených brambor ve slupce, 200g škvarků, nebo pečeného masa, 3 - 4 lžíce hladké mouky, 2 vejce, 50g droždí, hrneček vlažného mléka, 2 stroužky česneku, tuk na pečení, 1 lžička majoránky, mletý černý pepř, 1 lžička cukru, sůl.

Postup:

Z trochy vlažného mléka, cukru, mouky a rozdrobeného droždí připravíme kvásek, který necháme na teplém místě vzejít. Nastrouháme syrové brambory, slijeme z nich přebytečnou vodu a zalijeme zbytkem teplého mléka. Přidáme nastrouhané vařené brambory, zbytek mouky, vejce, kvásek, nakrájené maso nebo škvarky, osolíme a doplníme i rozmačkaný česnek, mletý pepř a majoránku. Vypracujeme řidší těsto. Přikryjeme je utěrkou a necháme vykynout. Potom nalijeme do dobře vymaštěného pekáče a pečeme pozvolna dozlata. Bacán se podává horký i studený.

Zajímá nás, jaká připravujete jídla z brambor vy, podělte se s námi o své postřehy a tipy z vaší kuchyně. Zajímá nás o jaké recepty máte zájem, co můžeme zlepšit v článcích, nebo na stránkách Bydlet.cz

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie na bydlet.cz, nejlépe hodnocené fotografie

Články Recepty na víkend