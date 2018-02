Na co si dát pozor při výběru čističky vzduchu?

Výběru čističky vzduchu byste měli věnovat patřičnou pozornost, na trhu se totiž vyskytuje široká škála čističek v různé kvalitě. V první řadě je potřeba brát v potaz velikost místnosti, do které čističku chcete umístit. Pokud vyberete jednotku s nedostatečným výkonem, zařízení je vám k ničemu. U čističek vzduchu jsou nejdůležitější jejich filtry. Měli byste tedy dopředu vědět, od čeho chcete vzduch vyčistit. Prach a některé alergeny zvládne odstranit většina jednotek. Pokud chcete, aby čistička zbavila vzduch i virů a bakterií, roztočů, plynů, těkavých látek nebo pachu, musíme zvolit jednotku s vícestupňovou filtrací. Pozornost věnujte i údajům jako je nutná četnost výměny filtrů a jejich cena. Kvalitnější a dražší jednotky vám ušetří práci a filtry se vyčistí automaticky samy.

Obyčejná čistička vás sice zbaví nečistot, nestará se ale o vlhkost vzduchu. Vlhkost v obytných místnostech by se měla pohybovat v rozmezí 40–60 %. Vyšší vlhkost často vede ke vzniku plísní, které jsou zdraví nebezpečné. Nižší vlhkost zase vysušuje dýchací cesty a snižuje obranyschopnost. Na trhu lze však sehnat moderní jednotky, které kromě čistění také zvlhčují a odvlhčují vzduch v místnosti. Pokud si chcete dopřát to nejlepší, doporučujeme jednotky, které nejen čistí, zvlhčují / odvlhčují, ale i chladí a topí. Řeč je o multifunkčních klimatizacích. Takovéto jednotky jsou navíc energeticky velmi efektivní, a tak šetří náklady za vytápění. Například klimatizační jednotku Ururu Sarara od renomovaného výrobce Daikin, která disponuje všemi zmíněnými funkcemi, navíc můžete pomocí aplikace ovládat odkudkoli. Samozřejmostí je také designový vzhled, který souzní s každým interiérem. Vždy se tak vrátíte do domova, který bude mít požadovanou teplotu, vlhkost a bude navíc zbaven veškerých škodlivých látek.

