Jak se poprat s okoukaným a zahlceným interiérem? Dodejte mu víc vzdušnosti

Zdá se vám vybavení vašeho bytu už nudné a těžkopádné? Máme pro vás několik drobných triků, jak mu dodat větší šmrnc a lehkost. Stačí se zaměřit na základní prvky, jako jsou židle a stolky. A doplňky samozřejmě hrají také velkou roli.

Změna je život. A proč to tak je?

Po letech zařizování a dolaďování může přijít krutá rána – váš nábytek a celkové dojem z interiéru se vám najednou nelíbí a chce to změnu. Možná se vám zdá, že je všeho moc, máte pocit stísněnosti a všechno a vás padá. Nebojte se, nezbláznili jste se. Je to obvyklá reakce na dlouhodobě užívaný interiér. Jednou za čas zkrátka na každého přijde touha po změně a modernizaci. A my pro vás máme dobrou zprávu. Takováto změna nemusí nutně znamenat kompletní rekonstrukci. Stačí vyměnit základní kousky nábytku a hned se doma budete cítit lépe.

Vsaďte na lehkost a transparentnost

Mezi nábytkové trendy už několik let po sobě nedomyslitelně patří nábytek z plastu. Pestrobarevné stoly a židle umí vykouzlit veselé a moderní zákoutí, skloubí-li se vkusně jednotlivé barvy a tvary. My však chceme upozornit na nábytek z transparentního, tedy průhledného plastu.

Průhledný design, jak se tomuto odvětví s oblibou přezdívá, má jednu skvělou vlastnost – dokáže nenásilně odlehčit těžkopádně laděný interiér a vnést do něj více života a světla. Tuto službu vám bohužel poctivý nábytek z masivu zajistit nedokáže, i když má spoustu jiných skvělých bonusů.

Jak již bylo zmíněno, nabídka plastového nábytku zahrnuje především stoly a židle. A právě židle by vás měly nejvíce zajímat. Oprostěte se nyní od představy plastové zahradní židle, která do interiéru nepatří. Moderní „plastovky“ umí imitovat dřevěnou klasiku a právě proto existují kousky, jejichž design lidé obdivují už několik desítek let. Platové židle si skvěle rozumí s jakýmkoli stylem, můžete je postavit k selskému dřevěnému jídelnímu stolu, nebo ke kovovému kusu se skleněnou deskou. Slušet jim to bude všude, v tom spočívá jejich další výhoda – jsou schopné „fungovat“ kdekoli.

Nepostradatelné sklo

Když už byla zmíněna skleněná deska stolu, zaměřme se na tento sortiment podrobněji. Skleněné plochy mají v interiéru nezastupitelnou roli. Stejně jako transparentní plast propouští světlo, čímž dodávají dané místnosti více lehkosti. Jejich schopnost odrážet světlo navíc povyšuje tuto funkci na druhou.

Skleněný nábytek, to jsou především jídelní a konferenční stoly, odkládací stolky a vitríny. Všechny tyto skleněné plochy vám pomohou zatočit s temným a těžkopádným vzhledem pokoje. Domníváte-li se, že největším problémem vašeho obývacího pokoje je robustní sedací souprava, doplňte ji skleněným konferenčním stolkem namísto dřevěného. Tím celou kompozici zásadně odlehčíte. Trápí vás tmavý a nudný kout. Vybavte ho prosklenou komodou. Integrované osvětlení jednotlivých polic už může být příjemným bonusem.

Transparentní plastový a především ten skleněný nábytek má i jednu nevýhodu – tyto plochy je potřeba udržovat stále čisté, aby se nepřetržitě leskly. Každý dotek je hned patrný, ale za ten celkový svěží dojem to přece stojí.

Tento článek byl vypracován na základě rad prodejce nábytku Nakup-nabytek.cz, v jehož široké nabídce najdete také stylové plastové židle a skleněné stoly.

Sdílejte článek na sociálních sítích nebo emailem

Fotogalerie Interiéry, nejlépe hodnocené fotografie

Články Interiéry